Vietri sul Mare, il borgo di Albori si classifica quarto nella competizione di “Il borgo dei borghi”. Ieri sera, domenica 4 aprile, è andata in onda l’ottava edizione del programma “Il borgo dei borghi”. Trasmissione di grande successo che ha permesso ai telespettatori di scoprire posti bellissimi, divenuti mete turistiche tanto frequentate quanto quelle più tradizionali. Condotta da Camila Raznovich, ha visto sfidarsi 20 Borghi, uno per regione. Tra questi anche Albori, la più piccola frazione di Vietri sul Mare, nella nostra Costiera Amalfitana. E proprio il borgo di Albori ha ottenuto un ottimo piazzamento, classificandosi quarto.

A commentare il risultato positivo è stato il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni de Simone, tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook: “Il borgo di Albori si è classificato quarto nella competizione di “Il borgo dei borghi”.

Un bel risultato tenuto conto che era una competizione nazionale. Un grazie particolare va a tutti coloro che si sono adoperati per farci giungere quasi in vetta alla classifica ed al giudice di gara, lo chef Rosanna Marziale che ha votato per il nostro piccolo borgo, ovviamente anche al programma televisivo di Rai Tre Kilimangiaro”, ha detto.