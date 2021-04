Vietri sul Mare, dopo i casi di positività al Covid-19 sospesa la didattica in presenza al Plesso Punzi

Vietri sul Mare. Il sindaco Giovanni De Simone rende noto che: «A seguito dei casi di positività al Covid-19 di alcuni bambini si comunica che presso il Plesso Punzi, a partire da lunedì 26 aprile, è disposta la sospensione della Didattica in presenza per la sezione A e B, ma viene comunque garantita la didattica a distanza su piattaforma GSuite.

Mentre la sezione C riprenderà la didattica in presenza a partire dal 27 Aprile per consentire la sanificazione del Plesso scolastico».