Vietri sul Mare, 8 nuovi positivi tra cui alcuni bambini. Preoccupazione nelle scuole

Vietri sul mare. Il sindaco Giovanni De Simone aggiorna la situazione epidemiologica in città comunicando l’avvenuta guarigione di un cittadino ma anche 8 nuovi casi di positività al Covid-19 ed aggiunge che: “Visto anche il numero dei più piccoli risultati positivi prenderemo misure per alcuni plessi scolastici in attesa di uno screening generale”. Serpeggia quindi la preoccupazione tra i genitori per la paura di eventuali focolai.

Intanto sale a 63 il numero dei cittadini attualmente positivi sull’intero territorio comunale.