Vico Equense, vaccinati 1153 anziani ultra 80enni, solo 12 i 70enni

Vico Equense (Napoli). Complimenti a Vico Equense che almeno riporta le vaccinazioni fatte, mentre da Sorrento a Massa Lubrense, ma anche in Costiera amalfitana, nessuno riporta queste informazioni nel dettaglio . In 1153 hanno avuto almeno la prima dose ed è già qualcosa, anche se poco per ripartire, visto che i settantenni sono solo 12 e i sessantenni stanno a guardare..

Quanti over 80 hanno già ricevuto una (o due) dosi di siero contro il covid? A fare il punto della situazione è stato il C.O.C (Centro Operativo Comunale) che ha fornito i numeri relativi allo stato della campagna vaccinale sul territorio. A Vico Equense hanno aderito, alla data del 7 aprile, 1153 anziani over 80, 886 hanno ricevuto la prima dose (75,11%), mentre 686 hanno fatto anche il richiamo (59,50%). 1103 sono le adesioni sulla piattaforma della categoria compresa tra i 70 e 79 anni. Di questi soltanto 12 hanno avuto la prima dose (1,09%) e uno anche la seconda (0,09%). 86 le persone con disabilità che hanno aderito, di cui 48 con prima dose (55,81%) e zero con seconda dose. I caregiver sono 354, prima dose 16 (4,52%), seconda dose 0. I fragili sono 1094, prima dose 514 (46,98%), seconda dose 0. Forze dell’ordine 114, prima dose 38 (26,39%), seconda dose 1. Operatori della scuola 666, prima dose 576 (86,49%), seconda dose 2 (0,30%).