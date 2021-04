Vico Equense, quasi pronto l’albergo di Cannavacciuolo: i particolari. Quasi pronto l’albergo di Cannavacciuolo nella sua “Ticciano”. I lavori proseguono notte e giorno per terminare la struttura che rilancerà il borgo di Vico Equense.

Saranno sei le camere, super accessoriate e di lusso, e per ognuna di queste vi sarà una persona come addetto. Immancabile la piscina riscaldata ed il ristorante, che troverà spazio nel piano inferiore, in quello che era l’antico frantoio.

Le prenotazioni partono già da giugno, nonostante la struttura sarà disponibile da luglio.

Forte l’emozione non soltanto per le persone del luogo, ma anche per lo stesso chef Antonino Cannavacciuolo, il quale sta realizzando questa importante opera nel luogo in cui giocava da bambino.

Grazie a Cannavacciuolo sicuramente Ticciano potrebbe diventare una piccola Svizzera della Campania da far invidia a località più rinomate.