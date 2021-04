Vico Equense, potenziato servizio bus per il ritorno a scuola

L’EAV ha potenziato le corse. Problemi solo per gli studenti della Costiera amalfitana, da Positano e Praiano non c’è l’autobus SITA che consenta di far arrivare gli studenti al Liceo di Meta in orario per l’entrata delle 9.

In Penisola sorrentina inizio regolare delle lezioni in tutti gli istituti scolastici. Con il ritorno della Campania in “zona arancione” e quindi con il ripristino della didattica in presenza anche per gli studenti delle seconde e terze classi della scuola media e per una parte pari almeno al 50 per cento di quelli delle superiori, verranno istituiti da oggi ed in tutti i giorni feriali, compreso il sabato, servizi automobilistici aggiuntivi al trasporto pubblico locale, ad uso prevalentemente scolastico. Il piano operativo, predisposto da Eav e concordato con la Prefettura di Napoli, ha come obiettivo primario la riduzione del rischio di assembramenti a bordo dei mezzi.

“Per la nostra città – spiega il sindaco di Vico Equense, Andrea Buonocore – sono previste le doppie corse, una da Moiano e l’altra da Ticciano, in coincidenza dell’entrata e dell’uscita da scuola. Gli orari saranno oggetto di continui monitoraggi al fine di rendere un servizio migliore e sempre più efficiente”.