Vico Equense. Multa a un barbiere aperto nonostante il lockdown, una Pasqua di sanzioni in Penisola Sorrentina

Vico Equense ( Napoli ) Controlli sul territorio da Sorrento a Massa Lubrense fino a Vico Equense . Controlli alle spiagge e nelle piazze e bar . Specifica attenzione è stata rivolta infine anche alla verifica del rispetto delle attuali norme anti-Covid, con 10 sanzioni elevate a carico di altrettanti soggetti controllati al di fuori del proprio comune di residenza, senza comprovati motivi di necessità, lavoro o salute. E’ stato multato anche un barbiere aperto nelle zone alte di Vico Equense nonostante il lockdown per il coronavirus Covid 19 . Una Pasqua amara per lui, ma per i tanti operatori turistici che si vedono ancora chiuse le proprie attività.