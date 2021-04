Vico Equense. Lutto per Fortunata Vanacore ( Titina ) del Di Palma brothers nel New Jersey

Vico Equense ( Napoli ) . Oggi nel giorno della Santa Pasqua è deceduta una nostra concittadina vicana negli Stati Uniti D’America, che era partita con la sua famiglia per il New Jersey, molti anni fa, per aprire un ristorante. Locale aperto ancora oggi, conosciuto come Di Palma brothers nel 8728 Kennedy Boulevard. Stiamo parlando della signora Fortunata Vanacore (Titina), che era una delle quattro sorelle Vanacore che si sposarono con quattro fratelli Di Palma. Figlia di Raffaele Vanacore (papele e nanora) e di Ester Orzo, con il marito Alfonso era anche proprietaria del Ristorante Paradise, chiuso ormai da anni, a Massaquano, ovviamente per le conseguenze di questa nuova e fortunata avventura attuale negli USA, portando la nostra cucina e le nostre tradizioni culinarie. Le condoglianze vivissime a tutta la sua famiglia sia qui che in America.