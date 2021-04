Vico Equense, in America la gelateria “Vico” della famiglia Vanacore

Riportiamo la bellissima storia pubblicata dalla pagina Facebook “Aequa News”: «Antonio Vanacore, figlio di Raffaele Vanacore (detto papele e nanora) e di Ester Orzo, di Massaquano di Vico Equense, partì da giovane per il New Jersey, negli Stati Uniti d’America insieme alle sue sorelle, intraprendendo il lavoro di commerciante. Di seguito ha conosciuto e sposato Lina Di Martino, di Sant’Andrea, anche lei negli States con la famiglia. Compagna di una vita: da questa unione sono nati Raffaele e Giacomo. Non c’è dubbio che Antonio ha trasmesso la sua passione di imprenditore ai suoi figli, che ancora oggi insieme gestiscono un avviato, conosciuto e molto frequentato ristorante e pizzeria con cucina italiana, napoletana e soprattutto Sorrentina. Proprio di recente, hanno sfidato la pandemia investendo in una nuova attività come omaggio al paese natio: è così nata la gelateria col nome “Vico”, difronte al loro attuale ristorante. Oggi Lina Di Martino in Vanacore è il pilastro di questa famiglia che è cresciuta con 4 nipoti. Ogni anno in estate tornano nella loro amata Massaquano, dove si sono anche sposati, per un periodo di meritato riposo. COVID permettendo, ritorneranno sempre nella loro amata città, perché Vico Equense è e sarà sempre nel loro cuore».

(foto di Aequa News)