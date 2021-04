Vico equense ( Napoli ) . Il sindaco Andrea Buonocore “Siamo in fase discendente, contagi in meno ( una quindicina, ndr ) e vaccini ( sul 15%) . C’è voglia di normalità, di abbracciarci, di fare un matrimonio, di andare a un funerale, una normalità responsabile”. Buonocore sentito da Positanonews è ottimista “I contagi sono rientrati, la campagna vaccinale va avanti. A Vico sono venuti tutti i fragili da Castellammare di Stabia a Napoli, il nostro è un centro di eccellenza”. Intanto il Governo frena con le aperture “Bisogna tornare alla normalità, una normalità responsabile, ma bisogna ripartire. I contagi si riducono, i vaccini vanno avanti e non si può aspettare troppo e mettere limiti come ai ristoranti crea difficoltà economiche a tutti. Responsabilmente, ma bisogna andare avanti”. Il sindaco Andrea Buonocore ha parlato anche di trasporti pubblici potenziati per gli studenti , con la EAV per Sorrento e con Curreri per Castellammare di Stabia, poi ha parlato di una app che comprende tutte le attività turistiche e commerciali per potenziare il brand Vico Equense. “C’è tanta preoccupazione, ma non vediamo l’ora , responsabilmente, della normalità” Oggi ha anche fatto la diretta dal Comune clicca qui

