Vico Equense, disco d’oro per il cantante Aka7even (Luca Marzano)

La FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) ha certificato disco d’oro il singolo “Mi manchi” di Aka7even, uscito lo scorso 24 febbraio, che ha quindi raggiunto le 35.000 copie vendute. Aka7even, all’anagrafe Luca Marzano, è un cantante di vent’anni allievo della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, Amici 20 su Canale 5. È l’autore dei singoli di successo Mi manchi e Yellow. È nato il 23 ottobre 2000 a Vico Equense e vive in un paesino della Città Metropolitana di Napoli con i genitori e i quattro fratelli maggiori. Il cantautore napoletano ha scritto e composto il brano proprio all’interno della scuola di Amici 20, ispirato da quanto stava vivendo e dal legame travagliato con la ballerina Martina Miliddi. Dopo il disco di platino vinto da “Lady” di Sangiovanni, Marzano è il secondo allievo di Amici 20 a ricevere una certificazione FIMI. La genesi del singolo oggi disco d’oro è avvenuta nella casetta di Amici 20. Proprio in uno dei daytime del programma di fine gennaio, infatti, Aka si è messo al piano e ha fatto ascoltare ai compagni il nuovo pezzo appena composto. L’idea è nata da un periodo di lontananza e di incomprensioni tra lui e Martina, con la quale Aka ha iniziato una relazione all’interno del talent. Infatti, dopo un iniziale periodo sereno, tra i due sono arrivati i primi litigi e le prime gelosie e la presenza del cantante Raffaele ha mandato in confusione Martina, che ha iniziato a provare un interesse anche per lui. Ciò ha portato Aka a piangere e soffrire e lo ha spinto a scrivere questo nuovo singolo. “Mi manchi” è il secondo singolo che il cantante ha presentato ad Amici 20 dopo “Yellow”, pezzo con cui ha esordito e che ha un mood totalmente diverso dal secondo. “Mi manchi” è infatti una ballata romantica, che narra proprio del distacco e della mancanza di un amore ormai concluso e dei gesti quotidiani che facevano parte del rapporto. Il ragazzo ha presentato per la prima volta il brano al pubblico durante una puntata del pomeridiano di Amici 20 suonandolo al piano e ha riscosso subito successo sia da parte della propria coach Pettinelli, che da parte di Zerbi.