Vico Equense Calcio: “complimenti ai calciatori e allo staff…”

Con il San Giorgio lo 0-0 ma la società del Vico Equense, orgogliosa dei suoi tesserati, si congratula con tutti: “La società vuole congratularsi con tutti i calciatori, titolari e subentrati, per la grande partita disputata ieri contro il San Giorgio e con tutto lo staff, in particolare con mister Nardo, per la cura e l’attenzione con cui è stata preparata la partita. Una grande reazione, dopo una partita non troppo felice è sinonimo di un grande gruppo. In un’annata piena di dubbi e incertezze fuori dal campo, non deve venir meno la voglia di combattere e dare il meglio di sé, quasi a voler “calciare” via questo brutto virus che ci attanaglia. Ieri, allo stadio “Paudice”, questa voglia, questo spirito, questa cattiveria agonistica non è mai venuta meno. Con un tale atteggiamento, sicuramente riusciremo a toglierci molte soddisfazioni, rendendo felici i nostri tifosi, fisicamente lontani ma mai come ora più vicini che mai. Sicuramente non ci si può cullare sugli allori. Ora testa alla prossima gara contro la Scafatese per cercare la prima vittoria in questo torneo. Appuntamento a Sabato, ore 16:00″.