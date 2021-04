Vico Equense, Cafiero (M5S): “Ospedale De Luca e Rossano ancora chiuso, tante promesse dai sindaci”

“Nella vita non bisogna mai rassegnarsi, arrendersi alla mediocrità, bensì uscire da quella zona grigia in cui tutto è abitudine e rassegnazione passiva, bisogna coltivare il coraggio di ribellarsi.” Ecco il commento dell’attivista del Movimento 5 stelle Agostino Cafiero, che dice la sua riguardo l’ospedale De Luca e Rossano di Vico Equense.

Apprendo solamente adesso che alla manifestazione pubblica di forma statica di questa mattina in merito alla crisi che stanno vivendo i lavoratori stagionali hanno aderito i sindaci peninsulari. Un gesto nobile da parte loro ma vorrei ricordargli che tempo fa presero parte alla manifestazione contro la chiusura del PSO del presidio ospedaliero De Luca e Rossano. Tante furono le dichiarazioni ma ad oggi cos’è cambiato? Nulla, le vostre chiacchiere valgono zero perché il suddetto PSO risulta, ancora oggi, parzialmente chiuso; immagino cosa faranno per i lavoratori stagionali.

Visto che a settembre alcuni comuni peninsulari i cittadini saranno chiamati al voto ricordatevi di queste persone e diamo valore ad ogni singolo voto perché l’unica arma che resta e solamente questa – ha concluso Cafiero.