Vico Equense, a 101 ci lascia nonna Olimpia. Il cordoglio del sindaco Andrea Buonocore

Vico Equense. Il sindaco Andrea Buonocore, con un post sulla sua pagina Facebook, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa della ultracentenaria Olimpia. Ecco le parole del primo cittadino: «Nonna Olimpia torna alla casa del Padre per ricevere il premio alle sue fatiche. Donna forte e determinata, madre amorevole e generosa, nonna saggia ed affettuosa. Faro luminoso per la Comunità di Seiano e per quanti l’hanno conosciuta ed amata. 101 anni compiuti lo scorso novembre, 10 figli, una moltitudine di nipoti che l’hanno circondata di affetto e di tenerezza e che oggi ne piangono la dipartita e a cui la nonna lascia una eredità inestimabile di valori e di insegnamenti. A tutta la famiglia il mio cordoglio personale e quello della intera Amministrazione Comunale».