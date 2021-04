Viabilità, Piano di Sorrento: disagi al Cavone ed in via Stazione. Diversi disagi per la viabilità si riscontrano questa mattina di martedì 6 aprile 2021, a Piano di Sorrento. Precisamente, le zone interessate sono due.

Forti disagi a via Cavone, dove è stato posto un semaforo all’incrocio con il Corso Italia. In questo modo, file chilometriche si stanno creando in quel punto.

Il secondo luogo interessato da queste problematiche va da via Bagnulo a via Stazione, dove la strada chiusa crea difficoltà a circolare.