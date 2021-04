Valentino Odorico, nuovi progetti tra moda e tv

Milano. Valentino Odorico è un nome molto conosciuto nel settore della moda. Il giornalista è il volto televisivo del fashion System e collabora con molte testate internazionali, quotidiani e mensili in Svizzera, da oltre un decennio.

La sua carriera nel segmento del lifestyle lo vede, oggi, protagonista anche come imprenditore: Valentino Odorico è, infatti, co-fondatore della “Nazca”, agenzia di comunicazione che cura progetti creativi e di marketing di numerosi marchi, seguendone posizionamento con idee innovative e personalizzate.

Già docente presso l’Istituto Europeo di Design di Como, dopo molti anni in cui ha vissuto all’estero, oggi è rientrato in Italia per curare nuovi lavori e progetti. La sua esperienza l’ha portato ad essere una firma nota del giornalismo: in Svizzera collabora tutt’oggi con il gruppo del Corriere ed è spesso ospite di programmi televisivi della tv di Stato.

Le collaborazioni l’hanno portato, negli anni, a co-produrre servizi ed editoriali per edizioni internazionali di testate come Vogue, L’Officiel, Elle, scattati tra l’Italia, gli Emirati Arabi, la Russia etc. Da molti anni è invitato alle più importanti sfilate di Milano e Parigi, oltre ad aver partecipato, numerose volte, all’Arab fashion Week di Dubai.

Grazie al suo percorso professionale, la sua figura è vista come quella di un professionista autorevole nel coordinare progetti di comunicazione, marketing e posizionamento di brand e prodotti.

Valentino Odorico tiene, spesso, corsi di Semiotica della moda e Fashion Editing ed è stato citato, in diversi occasioni, in numerose tesi di laurea. Attualmente sono in fase di definizione alcuni nuovi e stimolanti progetti televisivi anche in Italia: ci sono varie proposte e idee che in questo anno dovrebbero vedere la luce.

(Photo Credit – Daniela Caimi)