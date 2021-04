Vaccini anti covid anche a Pasqua e pasquetta: a Salerno si ferma solo il “Ruggi”

Non si fermano neppure a Pasqua e pasquetta le vaccinazioni nel salernitano. In questi due giorni di festa si proseguirà con la campagna vaccinale nei presidi di Scafati, Nocera Inferiore, Battipaglia ed Eboli. Il Ruggi, invece, dopo aver raddoppiato il numero di dosi iniettate negli ultimi giorni, va in pausa. Ecco tutti i dettagli nell’articolo di Sabino Russo pubblicato su Il Mattino in edicola oggi.

Seconde dosi entro fine aprile

«Stiamo trattando i fragili che seguiamo in ospedale – spiega il responsabile Francesco De Caro – Sono circa 4mila trapiantati di rene e fegato, malattie ematiche, tumori, cardiologica. Con la giusta attenzione perché ultra fragili. Abbiamo finito gli universitari di Salerno con AstraZeneca, altre 1800 persone. Faremo i caregiver dei fragili e poi forse i disabili. Tutte persone che devono fare Pfizer». Sono terminate, contestualmente, le convocazioni degli ultra 80enni. Questo vuol dire che hanno ricevuto tutti la prima dose. Entro fine aprile, dunque, si completerà la platea anche con la seconda dose. A stretto giro dovrebbe chiudere il cerchio anche l’Asl. Sono ancora pochissimi, infatti, i nonnini da inoculare. In provincia, allo stato attuale, sono attivi 65 punti vaccinali, con almeno quattro linee di somministrazione, per un totale di 250 linee, di cui 19 negli ospedali, 19 nei distretti, 19 in altre strutture dell’Asl, insieme ad altri in locali messi a disposizione dai Comuni, oltre a 5-6 all’interno degli istituti scolastici. A questi, poi, vanno aggiunti altri 75 punti nelle strutture residenziali per anziani. Sommando, si raggiunge quota 140 punti vaccinali. Quasi completata, nel frattempo, l’inoculazione del personale scolastico, così come si è a buon punto per le forze dell’ordine.

Il bollettino

Sono 383, su 3.537 processati, i tamponi positivi comunicati ieri dall’Unità di crisi dell’Asl, di cui ad Acerno 6, Agropoli 4, Albanella 5, Altavilla Silentina 1, Angri 12, Ascea 1, Atena Lucana 3, Baronissi 12, Battipaglia 16, Bellizzi 7, Buonabitacolo 1, Camerota 1, Campagna 2, Capaccio Paestum 12, Castel San Giorgio 6, Castellabate 1, Castiglione del Genovesi 1, Cava de’ Tirreni 34, Celle di Bulgheria 2, Colliano 2, Corbara 1, Eboli 1, Fisciano 6, Giffoni Sei Casali 1, Giffoni Valle Piana 5, Giungano 1, Mercato San Severino 5, Monte San Giacomo 3, Montecorvino Pugliano 2, Montecorvino Rovella 2, Montesano sulla Marcellana 9, Nocera Inferiore 5, Nocera Superiore 4, Oliveto Citra 1, Padula 4, Pagani 27, Palomonte 2, Pellezzano 2, Pertosa 1, Polla 3, Pontecagnano Faiano 7, Positano 1, Postiglione 1, Praiano 19, Prignano Cilento 2, Roccadaspide 4, Roccagloriosa 2, Roccapiemonte 3, Sala Consilina 5, Salerno 25, Salvitelle 3, San Marzano sul Sarno 5, San Valentino Torio 10, Sant’Egidio del Monte Albino 6, Santa Marina 2, Sanza 9, Sarno 18, Sassano 18, Scafati 19, Siano 4, Tramonti 1, Valva 1, Vietri sul Mare 4. Da registrare il decesso di una 81enne a Cava de’ Tirreni ricoverata al Da Procida.