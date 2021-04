Vaccinazioni . Summit on line per le “Isole Covid free“. Per Ischia spunta il terzo hub

L’operazione isole Covid-free è ormai in dirittura di arrivo mancano solo le dosi di vaccino necessarie. Il governo lavora per concretizzarla da fine aprile. Non solo Capri, Ischia e Procida, messe su una corsia preferenziale dalla Regione Campania che a colpi di vaccini punta a salvare la stagione estiva nei gioielli del golfo di Napoli, ma anche Ponza, le Lipari, Pantelleria, l’Elba e le altre possono aspirare ora al marchio salva-vacanze.

I Comuni della Campania, intanto, contestano il progetto a dalla giunta regionale di vaccinare i cittadini residenti nelle località turistiche. «Si rischiano discriminazioni tra cittadini» dice una nota dell’Anci Campania, l’associazione dei comuni.

Summit telematico. Sindaci e ASL a confronto

Ma i sindaci dei comuni delle isole partenopea tirano dritti per la loro strada nel tentativo di perseguire l’obbiettivo prefissato. Ovvero dare priorità nei vaccini per i Comuni turistici. Discriminazione, vera o presunta che sia, infatti, ieri a partire dalle 14,00 sindaci isolani ed associazioni di Categoria hanno tenuto una call conferenze con il direttore generale dell’ASL Na2 nord Antonio D’Amore. Uno scambio di tipo tecnico organizzativo sul lavoro a farsi, senza soffermarsi sulle polemiche e le accuse di chi vede nell’operazione “Isole Covid Free“ una campagna strumentale che privilegia solo alcune aree, senza attenersi ai criteri fissati dal Governo.

I primi cittadini con i rappresentanti dei termalisi Peppino Di Costanzo e Giancarlo Carriero con Associazione Albergatori Isola d’Ischia Luca D’Ambra hanno portato nuove proposte e le solite incognite all’attenzione del dottor D’Amore. Tra queste, l’unica novità rispetto ai tanti già detti, c’è quella di installare un terzo sito di vaccinazione. Una nuova hub, dopo il palazzetto di Forio e di Ischia, destinato al solo comparto turistico. Grosso modo è stato indicato anche l’area con la disponibilità di un’area nel sito di San Montano con la realizzazione di un “piccolo gazebo“ ove si organizzeranno, a cura degli operatori privati del comprato, le postazioni per il solo settore turistico. A seguire la scelta ufficiale da parte dei sindaci degli hub di destinazione dove i cittadini dei vari comuni dovranno recarsi per ricevere il siero una volta aderito alla campagna di vaccinazione.