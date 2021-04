Una Pasqua triste per il Sorrento che subisce un poker in trasferta sul campo del Lavello. La gara, arbitrata da Martina Molinaro di Lametia Terme, dopo un avvio tutto sommato equilibrato, si orienta decisamente in favore della squadra lucana che prende il sopravvento sulla formazione rossonera. Il vantaggio del Lavello arriva al 19′ con Burzio, autore di una violenta conclusione che colpisce prima la traversa, poi entra in rete alle spalle del portiere del Sorrento Scarano. La Scala le prova tutte ma la manovra rossonera non trova mai sbocchi nella perfetta organizzazione collettiva del Lavello, che tra il 12′ e il 17′ consolida il vantaggio con El Ouazni. Sul 3-0, il Sorrento si ferma nonostante l’ingresso di Cunzi che subentra a Gargiulo. L’assenza del centrale difensivo Davide Cacace evidenzia il precario equilibrio della retroguardia rossonera, costretta a subire la rete del poker del Lavello al 31’ segnata da Longo.