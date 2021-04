Una famiglia di Piano di Sorrento saluta Tommy: “Non abbandonate gli animali, amateli”. Grande tristezza per una famiglia di Piano di Sorrento, che saluta, all’età di diciassette anni, Tommy, cremato presso il cimitero e cremazioni per animali “Il riposo di Snoopy”.

“Sei entrato nei nostri cuori fin da subito, ancor prima di averti in casa. Ti abbiamo amato come si ama un figlio, un fratello. Fai buon viaggio dolce paggetto… Adesso sei un angelo di Dio! Resterai per sempre nei nostri cuori”