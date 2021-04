UN SORRENTINO ALLA eChampions League nelle FIFA Global Series

Giocando giocando con la sua play station, Renato Terminiello, sorrentino verace, è giunto in semifinale della eChampions League. Con altri sei ragazzi rappresentano l’Italia nel calcio virtuale mondiale.

Per il terzo anno di fila i migliori giocatori europei si stanno sfidando in una lunga competizione divisa in tre fasi, che si giocherà in esclusiva su PlayStation 4: il montepremi finale è di 278.000 dollari, anche se al momento non è specificata la suddivisione dei premi in denaro.

Come tutti gli altri eventi competitivi di FIFA 21, anche il format della eChampions League si rinnova. I migliori 64 giocatori europei nel Global Series Ranking di FIFA 19 e FIFA 20, insieme ai migliori 32 di FIFA 21, saranno invitati al torneo ed accederanno direttamente alla fase a gironi. Chi invece non riceverà l’invito prenderà parte ad un torneo di qualificazione ad eliminazione diretta. In 64 si aggiungeranno ai giocatori invitati: il 13 e 14 febbraio si terrà la fase a gironi, per trovare i 32 player che accederanno alla fase ad eliminazione diretta dell’1 e 2 maggio.

In streaming sui canali EA SPORTS e UEFA, i 32 giocatori si scontreranno in un torneo a doppia eliminazione dal quale usciranno gli otto partecipanti alla fase finale (quattro nel Winner Bracket e quattro nel Loser). Venerdì 28 maggio, il giorno prima della finale di Champions League, verrà decretato il vincitore della competizione.

“Grazie al nostro stretto legame con la UEFA, attraverso la eChampions League siamo in grado di fondere il meglio del calcio virtuale con quello tradizionale, creando ulteriori momenti imperdibili per gli appassionati di calcio e di eSport in generale”, ha dichiarato Brent Koning, Commissario EA SPORT FIFA. “La UEFA Champions League è una competizione dall’enorme blasone e negli anni è stata protagonista di alcuni dei più grandi momenti della storia del calcio. Con la eChampions League siamo in grado di attingere a quelle emozioni e a quel blasone ricreando lo spettacolo del calcio su un campo virtuale”.

I primi otto contendenti andranno alla fase finalie della eChampions League per sfidarsi il 28 maggio, ovvero il giorno prima della finale di UEFA Champions League, con la formula della doppia eliminazione. Il vincitore assoluto si aggiudicherà la maggior parte dei 280.000 dollari del montepremi riservato al torneo. I primi tre concorrenti si aggiudicheranno anche un posto nei play-off della FIFA 21 Global Series European Regional PlayStation 4 per PlayStation 4.