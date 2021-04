Un incendio alla periferia di Castellammare in Via Alcide De Gasper

Un incendio alla periferia di Castellammare in Via Alcide De Gasperi,nel tardo pomeriggio ,ha causato panico tra gli abitanti .Un cumulo di sterpaglie ha preso fuoco e alimentate dal vento hanno inondato di fumo l intero quartiere,.Il pronto intervento dei Vigili del fuoco allertati da alcuni abitanti ,hanno riportato la calma nel rione.

sono in corso indagini per stabilire le cause del rogo.

Pasquale Greco