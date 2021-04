Un augurio speciale dalla Folgore Massa

Gli auguri speciali di Buona Pasqua arrivano dalla Folgore Massa: “Oggi decidiamo di pubblicare questa foto in un giorno che per tutto il mondo Cristiano è simbolo di resurrezione! Dietro questa foto c’è la passione, la tenacia, la voglia di far “risorgere” i nostri giovani che solo con uno staff tecnico eccezionale si può trovare! Abbiamo deciso in settimana di ripartire con un campionato giovanile, l’under15 e subito mister Peppe Coppola ha dato la disponibilità di partire in “remoto”, mettendo nella stessa sala “virtuale” tanti nostri giovani, emozionati di ripartire. Si sono allenati anche ieri pomeriggio ed è stato il modo più bello di avvicinarci con speranza e fiducia a questa Pasqua. L’ottimismo per noi che facciamo sport e’ tutto ed abbiamo il dovere di trasmetterlo a chi ci circonda! Che sia una Pasqua di speranza e di “Resurrezione” per tutti i nostri amici e le loro famiglie”.