Un anno fa in Campania 44 contagi ma si riaprì il 18 maggio. Oggi 1.970 casi e riapertura fra tre giorni

In Campania nelle ultime 24 ore si sono registrati 1970 nuovi casi di Covid-19 (di cui 687 sintomatici) su 19.653 tamponi molecolari esaminati. Secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione Campania, l’indice di positività aumenta se pure in maniera lieve: se infatti ieri era pari al 9,52%, oggi sale al 10.02%.

Aumentano purtroppo anche i decessi che oggi sono 49 a fronte dei 26 di ieri.

In crescita i ricoveri in terapia intensiva, oggi sono 146 i posti letto occupati mentre ieri erano 143. Calano, invece, i posti letto occupati in degenza: oggi 1513 e ieri 1541.

L’Ansa fa un confronto con i dati registrati esattamente un anno fa, il 23 aprile 2020 quando su oltre 3.000 tamponi i positivi furono 44. Era il periodo del primo lockdown con chiusure molto più severe di quelle attuali e non c’era ancora la speranza dei vaccini. Si riaprì solo il 18 maggio.

E fa sicuramente riflettere come, nonostante ad un anno di distanza, i numeri siano nettamente peggiori e preoccupanti la Campania da lunedì 26 aprile dovrebbe essere nuovamente zona gialla.