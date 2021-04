Ufficiale, focolaio nel Catanzaro rinvia il match con la Juve Stabia

La presenza di un focolaio Covid nel gruppo squadra del Catanzaro (martedì scorso, ultimo aggiornamento, i positivi erano 12) ha indotto la Lega Pro a rinviare al 21 aprile la partita contro la Juve Stabia, valida per il girone C di serie C, che avrebbe dovuto giocarsi domani al ‘Menti’ ed essere teletrasmesso su Sky Sport. Ecco il comunicato: “La S.S. Juve Stabia comunica che, la Lega Pro con comunicato del 09-04-2021 ha disposto, su istanza dell’U.S. Catanzaro il rinvio della gara di domenica 11 aprile 2021 a mercoledì 21 aprile 2021, Stadio “Romeo Menti”, Castellammare di Stabia, con inizio alle ore 15.00”.