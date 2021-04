Ufficiale, dopo ko con il Città di Avellino, esonerato mister Antonio Guarracino

In seguito alla sconfitta arrivata con il punteggio di 3-1 contro il Città di Avellino, la Palmese ha deciso di sollevare dall’incarico il tecnico Antonio Guarracino. L’ormai ex allenatore rossonero termina la sua esperienza con il club di Palma Campania dopo aver raccolto 5 punti in 4 gare nel mini-girone D di Eccellenza Campania. Atteso nelle prossime ore il nome del nuovo trainer. Di seguito l’annuncio ufficiale: La U.S. Palmese comunica di aver risolto il rapporto con mister Guarracino al quale rivolge un grosso ringraziamento ed augura soddisfazioni future. Grazie mister.