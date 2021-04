Tutte assegnate le opere di Sabrina Fissore. Il ricavato alla Millenium Costa d’Amalfi

Sono stati tutte assegnate le splendide opere d’arte realizzate da Sabrina Fissore che hanno permesso di raccogliere la cifra di 750 euro che andrà interamente a favore degli “Angeli Arancioni” della Millenium Costa d’Amalfi che svolgono un’azione di salvaguardia e di controllo del territorio encomiabile a tutela della sicurezza dei cittadini e dei turisti.

L’arte, un settore tanto in crisi in questo momento di emergenza, ha potuto così trasformarsi in un gesto di solidarietà che riscalda il cuore. Un grazie a Sabrina Fissore per aver messo a disposizione il suo talento ed a tutti coloro che hanno contribuito acquistando le opere interamente realizzate a mano con amore e maestria.