TURISMO: PROTOCOLLO D’ INTESA TRA LA PRIMA MUNICIPALITA’ DI NAPOLI E LE IMPRESE

La Prima Municipalità di Napoli, su proposta della Presidente della Commissione Turismo Iris Savastano e di concerto con il Presidente Francesco de Giovanni e Cesare Foà, Presidente di Advunite e di AIDIT Federturismo Campania, nell’ambito delle rispettive competenze, giovedì 1 aprile 2021, ha siglato un protocollo d’intesa atto a migliorare la percezione dei turisti verso i quartieri di Chiaia, Posillipo e San Ferdinando quali luoghi sicuri per poter trascorrere le proprie vacanze in libertà e in assoluta serenità.

Il documento è stato vidimato da 8 Associazioni di Categoria che rappresentano le principali imprese che operano nel settore turistico (ABBAC, A.C.N.C.C., ADV UNITE, CASARTIGIANI, CHIAIA DISTRICT, CONFCOMMERCIO PROV. NAPOLI, FEDERNOLEGGIO NAPOLI, INTELLINA SALPI-FE.NA.LT) ed ha come obiettivo quello di rappresentare un’”iniziativa pilota” al fine di sensibilizzare sia la Regione che l’Amministrazione centrale comunale perché le stesse mettano in atto una serie di iniziative atte a migliorare la percezione della intera città di Napoli come località di vacanza sicura nella quale tutte le imprese turistiche e commerciali già da tempo si sono adoperate a realizzare le misure di sicurezza indicate dalla normativa sanitaria pe fronteggiarer l’ emergenza Covid. Tale protocollo è finalizzato al perseguimento di vari obiettivi: creare un’immagine unitaria del territorio della Municipalità 1 declinata in strumenti di comunicazione differenti ed adeguati alla pluralità dell’ offerta di servizi e di risorse di interesse turistico-culturali; realizzare punti di accoglienza efficienti con la fornitura di informazioni sui protocolli Covid , rispettati ed attuati da tutti gli operatori della filiera turistica locale al fine di soddisfare le esigenze dei turisti; tutto ciò partendo dal potenziamento degli infopoint già realizzati nella Prima Municipalità con il Progetto Prima Turismo; promuovere il territorio nel suo complesso, tenendo presenti i servizi offerti da tutti gli operatori economici che, direttamente e indirettamente, interagiscono con il turismo business e leisure (ristoranti, alberghi, gestori di spazi congressuali, teatri…); promuovere, attraverso i canali di Advunite questa interessante mission presso le agenzie di viaggi italiane con pubblicazioni sui giornali e siti di categoria.

“Questa iniziativa”, ha detto Iris Savastano” , parte dalla oggettiva considerazione che per velocizzare la ripresa economica del nostro Paese, e nella fattispecie della nostra città, oltre ovviamente a potenziare la campagna “Vaccini” che deve necessariamente includere anche tutti gli operatori del comparto turistico, si rende necessaria un’azione concreta ed uniforme per rafforzare e veicolare l’immagine di Napoli come “oasi felice” dove tutto si muove in assoluta sicurezza secondo la normativa protocollo Covid 19”.

Dal canto suo Francesco de Giovanni si è così espresso:“Questo protocollo si propone di potenziare la ripresa del turismo in tutte le sue forme sostenendo al contempo le attività commerciali. Bisogna favorire la ripresa in tutti i modi possibili anche attraverso forme di maggiori garanzie e di sicurezza per i cittadini restituendo agli stessi un clima di serenità e tranquillità. Credo che questo protocollo debba essere preso da esempio anche dall’Amministrazione comunale centrale ed attuato in tutta l’area metropolitana”. Infine Cesare Foà, ha così riferito: “Il protocollo sottoscritto tra la nostra associazione Advunite e la prima Municipalità di Napoli è un segnale importante per il nostro settore lavorativo, bloccato ormai da 14 mesi. Il lavoro è un diritto garantito e tutelato dalla Costituzione Italiana; pertanto siamo grati alla Consigliera Iris Savastano ed al Presidente de Giovanni della 1 Municipalità per averci coinvolto in questo progetto, auspicando che presto il Comune di Napoli e la stessa Regione Campania, si muovano in questa direzione.