Turismo, il Bonus Vacanze resta l’ancora di salvezza per la stagione turistica 2021?

Tante ancora le risorse disponibili. Dei 2,6 miliardi stanziati l’anno scorso dal Governo Conte, è stato speso meno di un terzo di quanto si era investito per finanziarlo. In programma una semplificazione con la possibilità di spenderlo direttamente nelle agenzie di viaggio. Per l’estate 2021 , secondo sondaggi, le destinazioni nazionali le preferite mentre l’albergo resta l’alloggio prediletto.

Le ultime disposizioni varate dal Governo circa le aperture e l’incremento delle vaccinazioni potrebbero dare un contributo al salvataggio della stagione turistica 2021. Come evidenziato anche dal Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia quella del 2021 sarà tuttavia un’estate con un turismo Italia su Italia. Anche se con il green pass europeo, ci si augura una seppur minima ripresa per l’estero. Sebbene la pandemia ha contribuito ad un forte rallentamento dell’economia con gravi ripercussioni sui bilanci familiari non si esclude ,anche per quest’anno, una vacanza a portata di tutti usufruendo del bonus vacanze. A tale proposito il Governo Conte aveva già prolungato il provvedimento anche per la stagione 2021. Quando considerata la disponibilità di risorse rimaste inutilizzate, con il decreto Milleproroghe ,si era previsto la possibilità di utilizzare tale strumento anche per l’anno in corso.

Opportunità per tanti italiani confermata dall’attuale Governo e che sarà sostenuta, con un ampliamento che avverrà grazie alle risorse non ancora utilizzate. Infatti al momento è stato speso meno di un terzo di quanto si era investito per finanziarlo. Ovvero dei 2,6 miliardi di euro stanziati durante l’estate del 2020 sono stati spesi soltanto 820 milioni. Quindi il bonus vacanze è già parte del pacchetto di misure per rilanciare il settore del turismo che come è noto risulta essere tra i più colpiti dall’emergenza Covid. Un contributo fino 500 euro per le famiglie da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia. A richiederlo possono essere i nuclei familiari con Isee fino a 40mila euro. Per il calcolo dell’Isee è necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), un’identità digitale Spid (Sistema pubblico di identità digitale) o una carta di identità elettronica. Circa il difficoltoso funzionamento di tale dispositivo, il Ministro Garavaglia ha intenzione di ampliare la possibilità semplificandone l’utilizzo rendendolo spendibile anche presso le agenzie di viaggi. Ma tuttavia resterà il vincolo per le vacanze italiane e non all’estero.

Secondo alcuni sondaggi, anche se una parte degli italiani non ha intenzione di spostarsi durante la prossima estate , uno su tre sta sognando una breve vacanza. Per quanto riguarda le destinazioni, quelle nazionali sembrano essere le preferite rispetto alle mete internazionali . Le spiagge e le città d’arte sono più gettonate della montagna. Mentre gli alberghi sembrano essere l’alloggio prediletto dalla maggioranza dei prossimi vacanzieri. Le altre opzioni votate sono state gli appartamenti in affitto e le case in campagna. Soltanto una minima parte preferisce il campeggio. Per quanto riguarda la durata del viaggio la maggioranza di coloro che si appresterebbero ad andare in vacanza ha intenzione di viaggiare per un massimo di 5 giorni. La vacanza in famiglia rimane l’opzione preferita davanti al viaggio in coppia e a quello con amici. In vista dei provvedimenti varati da Governo, lo sperato aumento delle vaccinazioni, ma soprattutto tanto tanto buon senso da parte dei cittadini nel rispettare, ancora più di prima le rigorose disposizioni del Servizio Sanitario Nazionale (uso mascherine, distanza ed evitare assembramenti) saranno pertanto determinati per riuscire finalmente a trascorrere qualche giorno in spensieratezza, pensando anche di dare un contributo fondamentale alle attività ed ai lavoratori di un comparto, come quello del turismo attualmente in una grave drammatica situazione. – 22 aprile 2021 – salvatorecaccaviello.