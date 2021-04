Troppo buoni i formaggi di Tramonti e ruba una caciotta per la Pasquetta. Arrestato dai carabinieri

I formaggi di Tramonti in Costiera amalfitana sono particolarmente buoni ed è risaputo. L’aria dei Monti Lattari, i prodotti buoni, l’arte casearia atavica, qualcuno ha pensato bene di rubare una bella caciotta per Pasqua e Pasquetta, ma gli è andata male.

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno arrestato un angrese di 43 anni per i reati di furto aggravato e violazione di domicilio. I fatti sono accaduti a Tramonti, presso un caseificio locale: verso le ore 13 la proprietaria dell’attività ha contattato allarmata il 112 segnalando di aver scovato una persona all’interno della sua proprietà, con le mani tra le…caciotte. Dal valico di Chiunzi è giunta immediatamente la pattuglia della Stazione di Tramonti, che ha effettivamente riscontrato che questa persona, pluripregiudicata per reati specifici contro il patrimonio, era entrata furtivamente nello stabilimento e stava rubando numerosi prodotti caseari tra formaggi e caciotte, per complessivi 10 kg circa di cibi. Parte del bottino era già stato occultato nel motorino con cui il reo era giunto sul posto, pronto per la fuga. A nulla sono valse le giustificazioni del soggetto, che verosimilmente voleva rivendere la merce prima di queste festività pasquali: per lui sono scattate le manette e dopo essere stato condotto in caserma per gli atti di rito, l’uomo è stato arrestato e condotto presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo che si terrà oggi nel Tribunale di Salerno.