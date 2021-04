Tristano Francesco Dello Joio Ravallese: “Proteggere e valorizzare il nostro patrimonio naturalistico”

Tristano Francesco Dello Joio Ravallese, Presidente dell’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari, pubblica un post sulla sua pagina Facebook in occasione della Giornata mondiale della Terra: «In 52 anni dalla fondazione, la Giornata mondiale della Terra ha assunto un significato sempre più centrale e strategico per le politiche ambientali e di sviluppo. Lo spirito del fondatore John McConnell che nel 1969 propose, durante la Conferenza dell’UNESCO a San Francisco, una giornata per celebrare la vita e la bellezza della Terra e per promuovere la pace, è una guida certa ancora oggi. In cinquant’anni l’uomo ha continuato a distruggere e surriscaldare il pianeta, serve un cambio di rotta da parte di tutti. Dalle politiche internazionali a quelle locali. Ognuno di noi faccia la propria parte. La nostra, come Parco Regionale dei Monti Lattari, è quella di gestire, proteggere e valorizzare il nostro patrimonio naturalistico. Aree di interesse comunitario, parchi, sentieri e boschi sono la linfa che ci mette in moto ogni giorno. Conosciamo bene la nostra strada, la mission che ci guida è chiara. Lasciamo da parte polemiche strumentali e attacchi politici. Per il Faito saremo Ente gestore se la Regione lo vorrà, non saranno le fazioni politiche a mettere le mani sul nostro patrimonio naturalistico. La nostra Terra non è in vendita, non è un vessillo da sventolare».