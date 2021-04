Tramonti, vasto incendio sulle montagne che sovrastano la città

Tramonti, costiera amalfitana. In questo lunedì di Pasquetta attimi di paura si sono vissuti nella città della costiera amalfitana dove, verso le 12.30, si è sviluppato un vasto incendio – del quale ancora non si conosce la natura – che ha interessato un’area verde delle montagne ricadenti nella frazione di Paterno-Sant’Arcangelo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i volontari della P.A. “I Colibrì” ed i Carabinieri Forestali per domare le fiamme che il leggero vento di questa giornata primaverile ha contribuito ad alimentare.