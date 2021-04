Tramonti sul TGCOM24: l’altra faccia della Costiera.

“Non c’è paese migliore, lungo la Costa di Amalfi per stimolare i sensi con i prodotti genuini: il vino, la pizza, il farro, il miele, la castagna, il liquore Concerto, il limone e il limoncello. Da qualche anno si coltiva lo zafferano, l’oro arancione della cucina italiana, unico comune della Costiera Amalfitana ad aver avviato questa produzione innovativa”.

Sottolinea il rapporto che Totò aveva con la Divina, con Ravello e con Tramonti l’anima green della Costiera, la figlia Liliana racconta le sue soste sul Valico di Chiunzi, sulla Torre Orsini, per respirare aria pura e genuina.

Elencate tutte le eccellenze enogastronomiche di Tramonti i vini deliziosi, le varietà coltivate, autoctone e a piede franco, sono Ginestra, Bianca tenera, Pepella, Piedirosso, Scotola (Moscio), Palombino e lo straordinario ed esclusivo Tintore. Il sistema di coltivazione è ancora quello etrusco a raggiera atipica con il fusto centrale e i pali di castagno intorno che sostengono i tralci di vite. La pizza che nel 2010 ha ricevuto la De.Co. (denominazione comunale), a tutela del prodotto e del consumatore., il pomodoro fiascone.

Non si poteva non accennare al rilancio della sentieristica, che da alcuni anni ha consentito la crescita del numero di turisti che la scelgono per qualche giorno di relax.

“Ugualmente agevole anche se con qualche difficoltà in più è il “Sentiero delle Formichelle”, così chiamato in omaggio alle donne che salivano e scendevano i caratteristici gradoni costieri incrociandosi proprio come le formiche. Infaticabili trasportavano con la testa protetta da un cencio arrotolato verdura e frutta, tra cui lo “sfusato amalfitano”, il delizioso limone oggi riconosciuto con il marchio Igp: il suo profumo accompagnerà l’escursionista nel tragitto che disvela antichi mulini, verdi boschi, ruscelli facendogli ripercorrere le vecchie mulattiere che collegavano il territorio montano al marino.

