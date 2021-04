Tramonti, il vicesindaco e Positanonews a Striscia la Notizia: come riutilizzare gli scarti agricoli?

Positanonews e il comune di Tramonti, con il vicesindaco Vincenzo Savino, sono protagonisti nella puntata del 15 aprile di Striscia la Notizia. Gerry Scotti e Michelle Hunziker introducono il servizio di Serena e Silvia, che ci parlano della pratica dell’abbruciamento.

L’abbruciamento consiste nel dare fuoco ai resti di rami e fogliame dopo la potatura: i fumi di questi incendi, infatti, non sono per nulla innocui come si può pensare. Questa pratica è pericolosa per la salute di chi si espone e per il resto dei cittadini. In alcuni comuni è severamente regolamentata o vietata in alcuni periodi dell’anno, perché causa di incendi indomabili.

Al posto dei falò si potrebbe optare per altre pratiche che prevedono il riciclo, come biotrituratori e biocippatori. Questi attrezzi consentono di trasformare gli scarti in cippato, un materiale per produrre compost. Strumenti del genere si stanno diffondendo a macchia d’olio, come a Tramonti. Il polmone verde della costiera amalfitana, dal 2018 – come documenta l’articolo di Positanonews – ne ha acquistato uno per tutta la comunità. Il vicesindaco, tra l’altro, nel servizio di Striscia rivela: “Stiamo pensando di acquistarne un altro.”

Si risparmia molto lavoro e si riutilizza la pacciamatura – commenta un cittadino -, molto importante per l’agricoltura. Dobbiamo evitare di accendere fuochi: questa macchina cura la nostra salute – ha evidenziato.