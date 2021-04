Tramonti, Costiera amalfitana ( Salerno ) . A seguito della rinnovata aggressione al GIARDINO SEGRETO dell’ANIMA in febbraio ad opera di incauti operai di una ditta incaricata dall’Enel, il giornale on-line Positano News ha ricevuto e pubblicato il seguente messaggio:

” L’Ufficio Stampa di Enel ha contattato in esclusiva il nostro giornale per fare sapere che a seguito delle autorizzazioni ottenute dall’ente preposto, E-Distribuzione ha dato mandato a una ditta esterna per provvedere alla potatura che si realizza per garantire la qualità del servizio elettrico in quella zona. A seguito della segnalazione fatta dai proprietari per il tramite della vostra testata E-Distribuzione li ha contattati per cercare di risolvere il problema.”

Effettivamente si è evidenziata disponibilità a chiarire la questione e qualche giorno dopo due incaricati hanno effettuato un sopralluogo al giardino. Ma sulle esperienze passate, la famiglia Telese-De Marco ha dato mandato ad un legale per seguire la pratica, di cui però dopo due mesi non c’è alcun riscontro.

Nell’attesa che si chiariscano i termini di un eventuale accordo che possa aiutare la difficile sopravvivenza del Giardino, si ritiene opportuno evidenziare quanto ora si contesta.

Innanzitutto l’indebita intromissione con travalicamento della recinzione alta quasi due metri in un’area di pregio già ampiamente nota in Italia e all’estero per le peculiarità della creazione e il valore botanico per le oltre mille varietà di piante armoniosamente organizzate: fra l’altro le 12 varietà di glicini, 25 di ortensie (fra cui la nuova Principessa Diana), le bignonie, l’agrumeto a pergola amalfitana con 25 varietà, i vari alberi da frutto dell’orto con varietà tipiche della Campania, il boschetto di camelie (in memoria della regina Maria Carolina), il grande roseto ricco di oltre 350 varietà, la collezione di piante aromatiche e officinali.

Fra le rare specie botaniche offerte ai numerosi visitatori e come ampiamente documentato da giornali e televisioni, vi sono alcuni alberi il cui unico torto è quello di trovarsi sotto una linea elettrica realizzata alcuni decenni fa e che indebitamente attraversa la proprietà. Ma sono essenze che la famiglia Telese-De Marco tiene sempre sotto controllo adeguandone con oculatezza lo sviluppo proprio per la situazione citata.

Tuttavia, già undici anni fa analoghe circostanze avevano causato danni materiali che il direttore dell’Orto Botanico di Padova aveva stimato in circa 8 mila euro. Dopo alcuni anni di collaborazione con le ditte incaricate, nel febbraio 2020 altro improvvido intervento con stesse modalità in particolare su tre specie piuttosto rare nel territorio per un danno materiale stimato da un perito in 12 mila euro.

Adesso la nuova incursione ha riguardato la Melia già semidistrutta lo scorso anno, un esuberante Ciliegio da Fiore, alcune specie di una siepe mista, alcuni cespugli di pregiate varietà e i dissennati tagli su un vecchio Olmo che era un po’ il simbolo del Giardino perché per anni adattato a grotta di accoglienza e riparo. Invece stavolta non sono intervenuti nuovamente sulla preziosa Betulla Siberiana e il raro Ippocastano, già castrati lo scorso anno.

Dello spiacevole evento, oltre a Positano News ne ha parlato Salerno Dentro e molti appassionati da tutta Italia lo hanno commentato con sconcerto e condivisione.

I Telese-De Marco che ne sono proprietari, creatori e manutentori, si augurano di poter dirimere bonariamente la controversia e riproporre una forma di turismo sostenibile, ma sarà sicuramente difficile poter riaprire il Giardino Segreto dell’Anima per la spettacolare fioritura dei glicini e forse anche per la prima delle rose, ma spera di riaprire per la seconda metà di giugno, magari con la premiazione del 7° Concorso nazionale di poesia “…tra l’erbe e i fiori e a’ freschi venti…” che assegna soggiorni, opere pittoriche e prodotti tipici ed è organizzato con il supporto di “incostieraamalfitana.it”.

Il Giardino Segreto dell’Anima affonda le radici in quel naturale prolungamento della signorile dimora di cui gli antenati di Enza Telese si erano dotati nella prima metà dell’Ottocento. già con un decoro di essenze significative, culminante con un viale in cotto e un panoramico gazebo-gloriette che allunga lo sguardo sui monti Lattari e verso il mare dei Miti. Ma pure sul giardino sottostante che già fu produttivo vigneto e in disuso da alcuni decenni ma che la famiglia, solo con qualche amichevole supporto tecnico e con esperienze e sensibilità maturate anche altrove, è riuscita a trasformare in un esemplare area botanica e di elevazione psico-fisica con riferimenti ad altre realtà regionali e sovranazionali.

Ora l’inconsulto sfregio ad una realtà tanto delicata e pacata quanto fortemente significativa dal punto di vista botanico, ambientale e soprattutto umana. Saranno seguiti tutti i percorsi anche divulgando lo scempio subìto e l’angoscia di quanti sanno capire il senso più intimo del dispiacere personale e del danno morale ma anche dell’importanza della bellezza come “la via più sicura per seguire i percorsi del dolore” a cui ci costringe l’Epoca Covidiana.

Enza Telese con Antonio e Giancarlo De Marco