Tramonti, escursionista si ferisce nello scappare dall’incendio di oggi. Soccorsa con un elicottero

Tramonti. Nella zona interessata dal vasto incendio divampato intorno alle 12.34 di oggi che ha interessato un’ampia area vedere in località Paterno-Sant’Arcangelo, si registra anche l’infortunio di una donna 50enne che si trovava a percorrere un sentiero vicino alla zona del rogo insieme ad un gruppo di escursionisti. Avendo visto le fiamma i componenti del gruppo hanno cominciato a scappare per mettersi in salvo ma la donna nel correre è caduta fratturandosi una gamba.

Per prestarle soccorso è stato necessario l’intervento di un elicottero che ha provveduto a trasportarla davanti al cimitero di Tramonti dove ad attenderla c’era già un’ambulanza che l’ha trasferita presso il nosocomio più vicino per le cure e gli accertamenti del caso.