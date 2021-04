Torneo Wevza. Gli azzurri della pallavolo U17 battono il Belgio e accedono ai Campionati Europei

Dopo aver battuto la Spagna e la Germania, ieri sera è toccato al Belgio in finale a Vibo Valentia dove gli azzurrini della Pallavolo U17 di Monica Cresta hanno conquistato il pass per i Campionati Europei di categoria, in programma in Albania dal 10 al 18 luglio 2021. Le parole del coach Cresta: “Noi ci aspettavamo sicuramente un altro Belgio, ma siamo stati bravi a imporre il nostro gioco. Non è stata una gran bella partita, ma a dirla tutta poco importa. Alla fine ci andiamo noi agli Europei e quindi va bene così. Voglio prima di tutto ringraziare la Federazione Italiana Pallavolo che ci ha permesso di disputare questo Torneo in Italia. Ringrazio tutto lo staff che mi ha dato una grande mano per questa impresa, senza di loro sarebbe stata molto difficile e poi ovviamente ringrazio i ragazzi che in dodici giorni hanno dato tutto quello che potevano. Un grazie speciale va al CR Calabria per le condizioni di assoluta sicurezza che ci ha garantito”. Presenti in campo anche i nostri peninsulari della Volley Meta Giacomo Russo e Germano Latella!