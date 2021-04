Terremoto 2009: 12 anni dopo L’Aquila ricorda le vittime con un fascio di luce e 309 rintocchi. Era la notte tra il 5 ed il 6 aprile 2009: intorno alle 3.32 una scossa di magnitudo 5.9 devasta il centro urbano della citta dell’Aquila e numerosi paesini limitrofi. Così è cominciato il drammatico evento che mise in ginocchio l’intera città. Una pagina che cambierà per sempre le vite di molti: 309 morti, 1500 feriti, 70 mila sfollati.

La città è sfregiata, la maggior parte dei palazzi delle Istituzioni sono inagibili, la prefettura si sbriciola come la Casa dello Studente, nella Regione Abruzzo centinaia di migliaia di persone corrono fuori casa in cerca di uno spiazzo all’aperto.

A distanza di dodici anni L’Aquila è cambiata: la ricostruzione privata è stata quasi completata, mentre una sorte diversa tocca agli edifici pubblici, molti dei quali ancora fermi. Il centro storico tarda a riprendere vita, e le riaperture, sorrette da inventivi economici, non bastano.

Nell’ultimo anno ha contribuito anche il Covid e, così come per lo scorso anniversario della tragedia, anche questo è segnato dalle restrizioni: nessun evento pubblico in memoria del terremoto e delle sue vittime, annullata la tradizionale fiaccolata per le vie del centro storico e nei luoghi simbolo dell’accaduto-

Per ricordare, nella notte 309 rintocchi di campane, l’accensione di un simbolico braciere da parte di un vigile del fuoco davanti alla Chiesa di Santa Maria del Suffragio e, in Piazza Duomo, un fascio di luce verso il cielo.

Presenti il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, il sindaco di Cugnoli (Pescara), Lanfranco Chiola, in rappresentanza dei Comuni del cratere, il prefetto Cinzia Torraco e l’arcivescovo, cardinale Giuseppe Petrocchi.

Nella giornata odierna, il primo cittadino, il prefetto, l’arcivescovo, il presidente della Regione, Marco Marsilio, il presidente del Consiglio Comunale dell’Aquila, Roberto Tinari, un rappresentante dei Comitati dei familiari delle vittime e il sindaco di Villa Sant’Angelo, Domenico Nardis, in rappresentanza dei Comuni del cratere, si ritroveranno davanti il sito della Casa dello Studente, in via XX Settembre, per omaggiare e ricordare le vittime.

“Ancora una volta, dopo il 6 aprile di 12 anni fa, oggi dobbiamo fare ricorso alla nostra forza interiore di gente di montagna. Dobbiamo reimparare a vivere nella normalità. Il dolore non ferisce soltanto ma stimola le nostre risorse più profonde per affrontarlo e viverlo all’altezza di una dignità umana che la storia continua a riscattare tra le pieghe di avvenimenti carichi di orrori ma anche che successi e rinascita”, ha dichiarato il sindaco intervenendo al termine della Santa Messa nella chiesa del Suffragio. “Sono due anni che questo rito del dolore, della speranza, è stato registrato dall’emergenza sanitaria da cerimonia corale a evento in solitudine. Una pandemia che oggi, su esplicita richiesta dei familiari delle vittime del 6 aprile 2009, ha portato alla decisione di rinviare l’inaugurazione del Parco della Memoria a quando potrà di nuovo esserci un momento comunitario”.

L’arcivescovo metropolita dell’Aquila il cardinale Giuseppe Petrocchi ha aggiunto: “Dopo la calamità del terremoto 2009, con le sue repliche del 2016 e 2017, si è abbattuta, nel nostro territorio, l’emergenza pandemica. Preghiamo per i deceduti a causa della epidemia, per quanti hanno contratto il contagio e per le loro famiglie. Esprimiamo profonda partecipazione a coloro che hanno subito danni professionali e relazionali: nessuno è escluso dal nostro abbraccio fraterno e dalla nostra prossimità fattiva”.