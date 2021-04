Tentato furto a Piano di Sorrento: dopo la spesa tentano di rubargli la busta. Tentativo di furto questa mattina a Piano di Sorrento. In via delle Rose, infatti, un povero malcapitato, dopo essere uscito dal supermercato, si è visto strappare di mano la busta della spesa. La vittima, è corsa incontro al ladro, per riprendere la carne che aveva comprato in vista del pranzo del giorno di Pasqua, riuscendo a riappropriarsene.