Tennis, Lorenzo Sonego trionfa al Sardegna Open. Capri Watch: “Marchio portafortuna. Si allarga il palmares”

Lorenzo Sonego trionfa al Sardegna Open: sconfitto in finale il campione in carica, il serbo Laslo Djere, con i parziali di 2-6, 7-6, 6-4 dopo una lotta di tre ore. Per il torinese, che sabato si era imposto anche nel doppio, si tratta del 2° titolo ATP dopo quello di Antalya 2019: da lunedì sarà n° 28 del mondo.

Festeggia con lui e tutti gli italiani anche Silvio Staiano, titolare di Capri Watch, che amplia i successi dei campioni del tennis. Ecco le dichiarazioni di Staiano: Unico italiano, dopo Seppi, a disputare una finale del circuito ATP MAJOR su tutte le superfici. Questo è il secondo torneo che vince nella sua carriera sempre sotto l’Egida di Capri Watch di cui è Testimonial da 4 anni.