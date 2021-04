Tegola Juve, dopo Demiral è risultato positivo al Covid anche Leo Bonucci

Problemi difensivi per mister Pirlo che dopo la positività di Demiral, avvenuta mentre era in ritiro con la Turchia in data 26 marzo, ha appreso anche quella di Bonucci come da comunicato: “Di ritorno dal ritiro della nazionale italiana, questa mattina è stato sottoposto a test molecolare diagnostico per COVID 19 che è risultato positivo. Il calciatore è già stato posto in isolamento domiciliare”. La Juventus scenderà in campo fra due giorni per il difficile derby con il Torino ed il 6 aprile per la partita di recupero contro in Napoli.