Svolta sulle indagini sulla morte di Grazia Severino a Pompei , si sarebbe tolta la vita

Pompei ( Napoli ) . Svolta sulle indagini sulla morte di Grazia Severino avvenuta nel pomeriggio di oggi in via Carlo Alberto I Traversa a Pompei, poco distante dal santuario mariano. La giovane, che domani avrebbe compiuto 24 anni, è morta a seguito di alcune ferite da taglio e dalle fratture a seguito di una caduta. Non si è trattata di una violenza sessuale con accoltellamento come ipotizzato in un primo momento dagli stessi soccorritori e dai media. I rilievi della sezione scientifica e le indagini dei Carabinieri di Torre Annunziata, titolari delle indagini, portano sulla strada del suicidio, secondo i colleghi di Stabianews.

Sono tutt’ora in corso ulteriori accertamenti, secondo quanto però emerso dall’ascolto anche delle prime testimonianze la ragazza sarebbe stata notata poco prima delle 17 in stato d’agitazione lungo la strada, molto frequentata dai giovani pompeiani, dove avrebbe tentato di entrare in un palazzo trovato chiuso, si sarebbe diretta in un altro stabile il cui portone era aperto e si sarebbe poi gettata nel vuoto dopo essersi inflitta alcuni tagli non molto profondi alla pancia. Ad allertare i soccorsi una donna che ha chiesto l’intervento del 118 che l’ha trasportata in gravissime condizioni all’ospedale dove è morta pochi minuti dopo l’ingresso nel pronto soccorso.

La ragazza, in cura da uno psichiatra, non accettava il suo corpo. Era anoressica e proprio stamattina era andata dallo specialista per una visita. I militari dell’arma hanno acquisito tutta la documentazione clinica, il corpo della giovane è stato posto sotto sequestro dal pubblico ministero di turno che ne ha disposto l’autopsia. I militari stanno ascoltando tutte le persone che potrebbero fornire elementi utili a chiudere il cerchio sulle indagini. Al momento non ci siano elementi utili che possano far ritenere che si tratti di violenza sessuale. Per questo si allontana la pista dell’aggressione a sfondo sessuale. Emilio D’Averio