Sulla strada provinciale che porta a Ravello autoveicolo urta un muretto facendolo franare

Questa mattina un autoveicolo è andato ad impattare violentemente – per cause al momento sconosciute – contro il muretto presente sulla strada provinciale che porta a Ravello provocandone il parziale cedimento che ha fatto precipitare i massi nel terreno sottostante di proprietà dell’imprenditore Salvatore Aceto, che così scrive in un post su Facebook: “Attenzione massima sulla strada Provinciale che porta a Ravello, località Valle del Dragone …. qualche auto o autocarro ha urtato il muretto facendolo franare nella mia proprietà. È particolarmente pericoloso per le auto o moto che scendono …. L’Anas e Provincia sono state avvertite numerose volte e non hanno mai preso in considerazione gli avvisi. Tutti i muretti – parapetto versano in condizioni pietose! Si vergognassero!!!!”.

Per fortuna non si registrano persone ferite ma sicuramente poteva andare molto peggio.

(foto di Salvatore Aceto)