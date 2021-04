Striscia la Notizia, la Hunziker e Gerry Scotti: “Riceviamo minacce di morte”

Durante la puntata di Striscia la Notizia andata in onda alcuni giorni fa, i due conduttori hanno lanciato un servizio sulla sede Rai a Pechino, ironizzando in merito e mimando gli occhi a mandorla.

“Siamo addolorati, profondamente. Eravamo in totale buona fede: sapere di aver urtato la sensibilità di qualcuno ci dispiace moltissimo. Ma quello che sta succedendo è spaventoso: abbiamo ricevuto una vera ondata di odio che vene seminato in modo strumentale“.

“Chiedo scusa anche io: se ho involontariamente offeso qualcuno la cosa mi fa riflettere – ha detto Gerry Scotti -. Ma che in un momento umanamente difficile come questo, si riesca a produrre tanto odio, la cosa mi lascia allibito. E non sono né un ingenuo né un ragazzino. Però la quantità di violenza che si riesce addirittura a veicolare in questi contesti mi sgomenta”.