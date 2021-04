“STORIE DI FEDE E FORTUNA” il nuovo libro di Lucio Scibilia

LUCIO SCIBILIA

Storie di Fede e di Fortuna

Fra tutti i ricordi della mia infanzia e parte dell’adolescenza, se c’è una figura indimenticabile è quella di mia nonna materna, nonna Fortuna..

L’eclettico Preside Lucio Scibilia non finisce mai di stupirci. Da qualche giorno è in vendita nelle librerie il suo libro “STORIE DI FEDE E FORTUNA”, una raccolta di episodi delle sue famiglie d’origine, materna e paterna. La FORTUNA citata nel titolo non è la buona sorte cui ognuno aspira ma il nome della nonna materna cui era particolarmente legato. Lettura scorrevole, mai banale, in alcune pagine il Preside riesce a farci sorridere con il suo fantastico senso dell’umor che lo contraddistingue, in altre pagine ci offre uno spaccato della vita ai tempi in cui si riferiscono gli episodi che racconta. ”Oggi, a novantadue anni, è più vivace culturalmente e più attivo di tanti molto più giovani di lui. Dotato della razionalità del matematico, ha una ricchezza di pensiero e di esperienza che gli permette di essere faro per i tanti che intorno a lui gravitano” (Gaetano Maresca). Sulla copertina del libro è riportata sinteticamente quella che è stata fino ad oggi la vita di Lucio Scibilia: “Lucio Scibilia nasce a Castellammare di Stabia il 19 gennaio 1929 dove frequenta il liceo classico, per poi laurearsi alla Federico II° in Matematica e Fisica discipline che insegna per quindici anni negli istituti tecnici nautici e nel Liceo Sant’Anna a Sorrento, città dove poi ricopre la carica di preside di scuola media per 25 anni. Da altrettanti anni in pensione, non tralascia attività, riscoprendo la sua passione per le scienze umane, con letture stimolanti e tentativi di scrittura, e fra l’altro frequenta, già sessantenne da preside, l’istituto teologico con curiosità fra religiose e culturali, laureandosi con una prestigiosa tesi su “Il figlio dell’uomo” del profeta Daniele. Parte attiva nel direttivo dell’UNITRE cura da un ventennio un corso di lettura seguito da un buon gruppo di soci, stimolandoli già con i titoli quali “Istigazione alla lettura” e “Il vizio di leggere” dati agli incontri degli ultimi due anni. A sua insaputa figli e nipoti, al compimento del suo novantesimo compleanno, hanno pubblicato una raccolta delle filastrocche che egli scriveva in ogni occasione. Recentemente si dedica alla poesia e alla narrazione di episodi delle famiglie d’origine, materna che paterna, da cui la presente pubblicazione”. Per chi fosse interessato il libro è in vendita nella libreria Mondadori a Piazza Cota Piano di Sorrento e nella libreria tasso a Piazza Angelina lauro, Sorrento. Prezzo euro 10