Stasera in Tv “Wonder Park – Sogna in grande”, il film per grandi e piccini. Questa sera, sabato 10 aprile 2021, su Italia Uno, a partire dalle 21.15 andrà in onda “Wonder Park – Sogna in grande”, film d’animazione dedicato alla famiglia, per grandi e piccini.

Trama:

June è una bambina sognatrice e creativa che assieme alla mamma ha inventato un parco divertimenti immaginario chiamato Meravigliandia. Un terribile giorno, la madre va all’ospedale a causa di una grave malattia, ma chiede a June di non perdere la speranza e non spegnere la luce dentro di lei. June infuriata con la vita, decide di non giocare più con il suo parco divertimenti. Durante la scuola estiva, June riesce a scappare nel bosco per tornare a casa dal padre, ma si perde e scopre che Meravigliandia non era solo frutto della sua fantasia, ma che tuttavia si trova in uno stato di decadenza ed è sempre più avvolto dall’oscurità. June stringe amicizia con vari animali parlanti che vivono in quel luogo, elaborando un piano per salvarli…