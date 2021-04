Stasera in tv la seconda serie della Compagnia del Cigno

L’attesa è finita, torna su Rai 1 una serie tv che nella prima stagione è stata campione d’ascolti. Ci riferiamo a La Compagnia del Cigno 2, che partirà dall’11 aprile in prima serata su Rai 1. “La compagnia del cigno 2”, scritta e diretta da Ivan Cotroneo, con Alessio Boni nei panni del cattivissimo direttore d’orchestra Luca Marioni, e sua moglie Irene a cui presta il volto Anna Valle, con cui ha ritrovato una nuova serenità. E naturalmente i sette giovani musicisti protagonisti. Avremo anche una new entry: un nuovo maestro, il misterioso Teoman Kayà interpretato da Mehmet Gunsur.

La Compagnia del Cigno 2, con Alessio Boni e Anna Valle dall’11 aprile 2021 su Rai 1

La data di messa in onda è fissata per domenica 11 aprile in prime time su Rai 1. Dopo due anni d’attesa, dalla messa in onda della prima serie torna la Compagnia del Cigno 2 con le vicissitudini dei sette ragazzi dei giovani musicisti a cui se ne aggiungono altri. Raggiunto da Sorrisi e Canzoni tv, il regista Ivan Cotroneo fa sapere:

«Per scrivere la seconda stagione siamo partiti dall’amicizia dei sette ragazzi, ai quali se ne aggiungeranno altri, tutti musicisti veri. Ci siamo chiesti se questi rapporti, iniziati da piccoli, resistano nel tempo, quando devi competere per un lavoro o una borsa di studio. La messa alla prova di questo legame è diventato il tema della seconda stagione e si riflette anche nelle storie degli adulti»

La Compagnia del Cigno 2: trama di cosa parla?

Ne La Compagnia del Cigno 2, ovviamente si raccontano le storie dei ragazzi, dei giovani musicisti, che terminato il liceo musicale dovranno affrontare nuovi situazioni. Faranno dei passi avanti nella loro carriera musicale e quindi saranno chiamati ad affrontare il mondo del lavoro, le orchestre, e quindi nuove sfide, nuovi intrecci, mantenendo l’attenzione per la musica tra pop e classica. I ragazzi, sono cresciuti in quanto c’è un salto temporale di due anni dalla fine della prima stagione.

Le vicende della nuova serie si snodano anche con la presenza di un nuovo insegnante Teoman Kayà che ha studiato nello stesso Conservatorio. Il maestro che ha trovato la sua strada diventando un direttore d’orchestra di fama mondiale, mette i ragazzi uno contro l’altro, facendo traballare quel legame di amicizia, che ha invece contribuito a solidificare Luca Marioni. I giovani musicisti, sono spinti a farsi del male, a tradire, tanto che diventano pedine inconsapevoli, di una antica vendetta.

La Compagnia del Cigno 2: cast e personaggi

I protagonisti: Barbara, Sofia, Sara, Matteo, Domenico, Robbo e Rosario sono sempre legati alla musica e al loro mentore Luca Marioni il cattivissimo professore che tuttavia li sprona e li aiuta.

Gli interpreti, che tra l’altro sono veri musicisti sono:

Leonardo Mazzarotto,

Emanuele Misuraca,

Fotinì Peluso,

Francesco Tozzi,

Chiara Pia Aurora,

Hildegard De Stefano,

Ario Nikolaus Sgroi.

Nel cast de La compagnia del cigno 2 ci sono anche: Carlotta Natoli, Pia Lanciotti, Alessandro Roia, Claudia Potenza e Francesca Cavallin. Troviamo anche Haydee Borelli, Vanessa Compagnucci, Barbara Chichiarelli, Pasquale Di Filippo, Susy Laude, Fabrizio Coniglio. Ci sono inoltre Angela Baraldi, Sofia Iacuitto, Michele Rosiello, Lorenzo Aloi, Andrea Matacena, Giacomo Del Papa, Ruben Giuliani, Marta Pizzigallo, Anna Nagai.

La Compagnia del Cigno 2: quante puntate ha?

Le puntate della seconda stagione de La compagnia del Cigno sono sei. Sei serate dunque i compagnia della musica per un numero complessivo di 12 episodi. Infatti in ogni puntata sono previsti due episodi. La serie tv con protagonista Alessio Boni, attore straordinario avrà come competitor della serata, Avanti un altro su Canale 5 con l’altrettanto straordinario Paolo Bonolis.

Fonte: superguidatv.it