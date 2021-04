Stasera in TV: Fast & Furious 6. Questa sera in TV, sul canale Italia Uno, potremo vedere il sesto capitolo della saga Fast & Furious. Il film del 2013, diretto da Justin Lin, ha vinto diversi premi, tra cui l’MTV Movie Awards per la Miglior coppia a Vin Diesel e Paul Walker.

Trama:

Dopo aver rovesciato l’impero di un boss a Rio, Dom Toretto (Vin Diesel) e Brian O’Conner (Paul Walker) si sono dedicati a girare il mondo, impossibilitati come sono a rientrare a casa e a riprendere tutto cio’ che si sono lasciati alle spalle. Nel frattempo, Hobbs (Dwayne Johnson) e’ incappato invece nel caso di un’organizzazione di piloti criminali, il cui capo (Luke Ewans) e’ coadiuvato da una donna che si rivela essere Letty (Michelle Rodriguez), l’ex di Dom che tutti credevano morta. Per tentare di metterli definitivamente fuori gioco, Hobbs chiede a Dom di rimettere insieme la squadra d’e’lite di Londra.