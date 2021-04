SPAZI VIRTUALI A PALAZZO SERRA DI CASSANO

3-5 maggio 2021 | ore 16 Istituto Italiano per gli Studi Filosofici – Palazzo Serra di Cassano



Seminario

Juan Carlos De Martin (Politecnico di Torino)

Spazi virtuali

lunedì 3

La rivoluzione digitale

martedì 4

Lo scenario attuale

mercoledì 5

Futuri possibili

La storia delle tecnologia digitali inizia durante la seconda guerra mondiale, ma è solo negli ultimi anni del secolo scorso che si inizia a diffondere la consapevolezza che il digitale è una tecnologia trasversale, ovvero, una di quelle rare tecnologie che toccano – e in molti casi trasformano – attività ed esperienze umane anche molto lontane tra loro. Capire questa grande trasformazione identificandone il perimetro, gli snodi in termini di potere e le effettive potenzialità è un esercizio necessario non solo per comprendere il nostro tempo, ma anche per immaginare futuri possibili.