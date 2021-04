Sospiro di sollievo per la Salernitana: tamponi negativi dopo il caso Covid

Sospiro di sollievo per la Salernitana che, dopo il comunicato di ieri in cui annunciava la positività al Covid di un membro squadra, si è precipitata ad effettuare un nuovo giro di tamponi ai suoi tesserati, per fortuna usciti tutti negativi. “I tamponi effettuati nella giornata di ieri dal gruppo squadra sono risultati negativi”, ha fatto sapere la società attraverso una nota sul proprio sito. La squadra, che non si era allenata al centro sportivo “Mary Rosy”, per ripartire in sicurezza e senza incertezza, è potuta dunque tornare sul campo quest’oggi mentre il tesserato positivo è isolato e “mai entrato in contatto con gli altri membri del gruppo”.